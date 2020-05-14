14 мая в Украине отмечают день ангела Нины, которая была просветительницей Грузии.
Имя Нина носила племянница патриарха Ювеналия, который донес до народов Грузии христианство, и в переводе с грузинского это имя означает юность.
С арабского языка это имя переведут как польза, с испанского – девочка, в Америке его толкуют как сильная.
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Факты ICTV подготовили поздравления с днем ангела Нины, чтобы в этот день вы могли сказать несколько теплых слов обладательницам этого имени.
С Днем святой Нины тебя я поздравляю,
Счастья и здоровья крепкого желаю,
Пусть святая Нина тебе всегда поможет,
От беды избавит, радость приумножит!
Ведь у вас обеих сегодня именины,
Еще раз поздравляю я тебя с Днем Нины!
* * *
Царское величие в имени твоем,
Справляешь именины ты январским днем,
Желаем тебе Нина здоровья и любви,
Пусть радостью и счастьем наполнятся все дни,
Пусть вера во все лучшее душу окрыляет,
И пусть святая Нина тебя оберегает!
* * *
Назвали Ниной неспроста —
В тебе есть ум и доброта,
Помочь ты можешь добрым словом
И мир хранишь под своим кровом.
И мы желаем нашей Нине
Прекрасно справить именины.
В кругу друзей и близких быть,
И жизнь счастливую прожить!
Пусть день любой приносит смех,
Во всех делах пусть ждет успех,
Чтобы душа по жизни пела,
И чтоб ты долго не старела!
* * *
Поздравляю тебя, Нина,
С именинами твоими.
Будь здоровой и любимой,
Будь красивой и счастливой.
Ангел пусть тебя хранит
От тревог, от бед, обид!
К слову, ранее Факты ICTV публиковали календарь церковных праздников на май 2020.