14 мая в Украине отмечают день ангела Нины, которая была просветительницей Грузии.

Имя Нина носила племянница патриарха Ювеналия, который донес до народов Грузии христианство, и в переводе с грузинского это имя означает юность.

С арабского языка это имя переведут как польза, с испанского – девочка, в Америке его толкуют как сильная.

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Факты ICTV подготовили поздравления с днем ангела Нины, чтобы в этот день вы могли сказать несколько теплых слов обладательницам этого имени.

С Днем святой Нины тебя я поздравляю,

Счастья и здоровья крепкого желаю,

Пусть святая Нина тебе всегда поможет,

От беды избавит, радость приумножит!

Ведь у вас обеих сегодня именины,

Еще раз поздравляю я тебя с Днем Нины!

* * *

Царское величие в имени твоем,

Справляешь именины ты январским днем,

Желаем тебе Нина здоровья и любви,

Пусть радостью и счастьем наполнятся все дни,

Пусть вера во все лучшее душу окрыляет,

И пусть святая Нина тебя оберегает!

* * *

Назвали Ниной неспроста —

В тебе есть ум и доброта,

Помочь ты можешь добрым словом

И мир хранишь под своим кровом.

И мы желаем нашей Нине

Прекрасно справить именины.

В кругу друзей и близких быть,

И жизнь счастливую прожить!

Пусть день любой приносит смех,

Во всех делах пусть ждет успех,

Чтобы душа по жизни пела,

И чтоб ты долго не старела!

* * *

Поздравляю тебя, Нина,

С именинами твоими.

Будь здоровой и любимой,

Будь красивой и счастливой.

Ангел пусть тебя хранит

От тревог, от бед, обид!