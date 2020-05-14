Погода на выходные в Украине, 16 и 17 мая 2020

В субботу, 16 мая, похолодание прогнозируют почти во всех областях, кроме южных.

Температура воздуха в западных регионах составит до +16, ночью столбики термометров могут опускаться до +6.

В центральных и северных регионах прогнозируют от +14 до +16.

В восточных областях ожидается +12-14. Дождливо будет в Харьковской, Донецкой, Луганской и Днепропетровской областях.

Теплее будет в южных областях — до +21.

В Киеве также ухудшится погода, столбики термометров покажут до +16.

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В воскресенье, 17 мая, немного потеплеет, осадки возможны в некоторых северных областях.

На западе и в центре температура прогреется до +20, однако ночью будет не так тепло — местами столбик термометра опустится до +6.

В южных областях +20, на севере и востоке +17-19, в Черниговской и Сумской областях ожидается дождь.

В столице также прогнозируют осадки, ночью от +7 до +9, днем ​​17-19 градусов тепла.

К слову, ранее Факты ICTV публиковали прогноз погоды в Украине на лето 2020.