Еpic Games показали новый игровой движок Unreal Engine 5

Компания Epic Games показала новую версию игрового движка Unreal Engine 5, который будут использовать в разработке компьютерных игр.

Разработчики заявили, что он станет доступен в начале 2021 года, а полноценный релиз для игровых студий — в конце следующего года.

На видео Lumen in the Land of Nanite уже сейчас можно оценить, насколько качественно и реалистично будут выглядеть игры на основе Unreal Engine 5.

Читайте: Появился первый трейлер новой игры Assassin’s Creed Valhalla

За основу нового двигателя взяли технологии Nanite и Lumen:

Nanite — геометрия на основе микрополигонов;

Lumen — динамическое глобальное освещение, которое автоматически подстраивается под конкретную игровую ситуацию.

После выхода движок UE5 смогут использовать разработчики игр для ПК (Mac / Windows), консолей, а также мобильных устройств на основе Android и iOS.

Как писали Факты ICTV, компания SpaceX выпустила онлайн-симулятор, в которой можно попробовать свои силы в ручном стыковке корабля Crew Dragon с Международной космической станцией.

Источник: Epic Games

Фото: Epic Games