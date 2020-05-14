IKEA открыла продажи в Украине: как купить и получить товары

IKEA открыла онлайн-продажи через свой украинский сайт.

Каталог IKEA предлагает украинцам товары, которые можно забрать самостоятельно либо заказать их доставку на дом.

Пункты бесплатной выдачи товаров шведской компании находятся в Киеве в Auchan Rive Gauche и Metro.

Беглый сравнительный анализ цен IKEA Украина с теми, которые предлагают полутеневые посредники доставки товаров компании из Европы, указывает, что на украинском сайте стоимость ниже.

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Напомним, руководитель IKEA в Украине Флориан Мелле заявил, что информация о выходе IKEA на рынок Украины, обнародованная ранее в СМИ, недостоверна, потому что распространена через частные каналы в соцсетях и не отражает официальную позицию компании.

Говорилось о том, что IKEA уже подписала договор аренды с киевским ТРЦ Blockbuster Mall, однако в связи с эпидемией коронавируса дата открытия магазина пока неизвестна.