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Факты / Lifestyle

Иммунитет к гриппу не спасает от Covid-19 — Комаровский

Наличие иммунитета к гриппу не спасает от коронавируса. Противогриппозные антитела защищают только от гриппа.

Об этом рассказал доктор Евгений Комаровский.

— Если у человека в детстве был вирус гриппа, и организм выработал против этого гриппа специфические противогриппозные антитела, то они защищают только от гриппа, но не спасают от коронавируса, — объяснил Евгений Комаровский.

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По его словам, у каждого человека есть специфический и неспецифический виды иммунитета.

— Неспецифический иммунитет – это универсальные факторы местной защиты, они работают против всех вирусов и бактерий. А есть факторы специфической защиты против конкретного вируса или бактерии, — отметил доктор.

Напомним, ранее доктор Евгений Комаровский рассказал, что повторный положительный тест на коронавирус не означает новое инфицирование.

Источник: Евгений Комаровский

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