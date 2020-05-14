Наличие иммунитета к гриппу не спасает от коронавируса. Противогриппозные антитела защищают только от гриппа.
Об этом рассказал доктор Евгений Комаровский.
— Если у человека в детстве был вирус гриппа, и организм выработал против этого гриппа специфические противогриппозные антитела, то они защищают только от гриппа, но не спасают от коронавируса, — объяснил Евгений Комаровский.
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По его словам, у каждого человека есть специфический и неспецифический виды иммунитета.
— Неспецифический иммунитет – это универсальные факторы местной защиты, они работают против всех вирусов и бактерий. А есть факторы специфической защиты против конкретного вируса или бактерии, — отметил доктор.
Напомним, ранее доктор Евгений Комаровский рассказал, что повторный положительный тест на коронавирус не означает новое инфицирование.
Источник: Евгений Комаровский