Международный день семьи — поздравления в прозе

Семья — это основа общества. Большинство людей растет в семьях, а затем создает новые. Поэтому Международный день семьи следует праздновать.

Праздник, который основан Организацией Объединенных Наций в 1994 году, ежегодно отмечается 15 мая, чтобы подчеркнуть важность семей, людей, обществ и культур во всем мире.

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Факты ICTV предлагают праздновать Международный день семьи вместе с нами и поздравить всех родных и близких.

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Всегда цените семью и пусть будет радость в вашем доме. Пусть счастливая звезда ведет всех родственников и друзей. С Днем семьи!

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Пусть семейная жизнь будет комфортной и наполнена теплом и лаской. Дети пусть радостно кричат и радую вас сказкой. С Днем семьи!

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Поздравляем семью (фамилия), желаем вам вечного счастья, простой земной любви от рассвета до рассвета. С Днем семьи!

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Любите ее, цените ее, ведь, что может быть дороже, чем семья. С праздником!

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В этот счастливый День семьи желаю вам много счастья. Чтобы вы долго жили вместе и не встречали невзгод и плохой погоды. С Днем семьи!

К слову, ранее Факты ICTV публиковали календарь церковных праздников на май 2020.