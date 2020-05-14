Ношение медицинских перчаток не спасает от коронавируса. Поэтому это правило не должно быть обязательным для всех граждан страны

Об этом заявил доктор Евгений Комаровский.

— Если на руке есть вирус, и мы этой рукой прикоснулись к слизистой глаза, рта или носа, то таким образом возможно инфицирование. Если у нас на руке есть перчатка, а на ней — вирус, и мы этой перчаткой прикоснулись к слизистой глаза, рта или носа. Что это изменит? – объясняет Евгений Комаровский.

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По его словам, это защитное средство необходимо лишь медицинским сотрудникам.

— Медицинские перчатки придуманы для того, чтобы защитить руки человека, который контактирует с кровью или выделениями другого человека, от болезни. Также они нужны, когда человек работает с химией, — продолжает Евгений Комаровский.

Кроме того, люди не используют одноразовые перчатки один раз и не умеют правильно их снимать, что разрушает весь эффект.

— Давайте не впадать в маразм. Перчатки нужны медицинским работникам. Их не надо надевать всем подряд. С эпидемиологической точки зрения это никому не нужно. Это вредит экологии и это повод для коррупции, — подводит итог доктор.

Напомним, ранее Комаровский рассказал, какой симптом коронавируса встречается чаще всего.

Источник: Евгений Комаровский