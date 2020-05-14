Синоптики прогнозируют 14 мая дожди на большей части Украины.

Осадки ожидаются в северных, центральных и западных областях. На остальной территории сухо.

Температура воздуха на юге, в центре, на Закарпатье и юго-западе — от +21 до +23.

В других областях на западе будет значительно прохладнее — местами +12 +14.

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В восточных регионах — от +19 до +21, на севере +13 +15.

В Киеве сегодня дождь, температура воздуха будет колебаться в пределах 13-15 градусов тепла.

Ранее синоптики прогнозировали дождливую погоду на всю неделю — с грозами и похолоданием, но в пятницу, 15 мая, постепенно начнет проясняться.