Темный маникюр 2020 - идея маникюра (ФОТО)

Темный маникюр всегда выглядит изысканно и роскошно. В этом сезоне невероятно популярен темный цвет, который может быть однотонным или же дополнятся декором в виде блесток, страз, акриловой пудры или же комбинироваться с рисунком.
Интересно то, что он смотрится шикарно как на длинных, так и на коротких ногтях.
Идеи темного маникюра 2020
Темный маникюр 2020 — идеи дизайна ногтей / 9 фотографий
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Модно также сочетание нескольких текстур и оттенков, матового и глянцевого покрытий.
Смело применяйте геометрические рисунки, не бойтесь экспериментировать.
Темный маникюр 2020 — идеи дизайна ногтей / 9 фотографий
Ранее Факты ICTV публиковали идеи летнего маникюра 2020.
Фото: manicure_page, prof_nogti