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В Украине впервые число выздоровевших от Covid-19 больше новых случаев

В Украине по состоянию на 14 мая количество зараженных коронавирусом возросло до 16 847 человек, за сутки зафиксировали еще 422 случая.

От коронавируса в Украине умерли 456 человек, победили недуг 4 143 зараженных, в частности 427 за последние сутки.

Таким образом, в Украине впервые с начала пандемии зафиксировали, что количество тех, кто выздоровел, превысило число новых случаев инфицирования.

Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Украины.

Читайте: Коронавирус в Украине: статистика распространения по областям

  • Винницкая область — 654 случая;
  • Волынская область — 535 случаев;
  • Днепропетровская область — 781 случай;
  • Донецкая область — 117 случаев;
  • Житомирская область — 533 случая;
  • Закарпатская область — 791 случай;
  • Запорожская область — 347 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 1166 случаев;
  • Кировоградская область — 432 случая;
  • м. Киев — 2012 случаев;
  • Киевская область — 1067 случаев;
  • Львовская область — 904 случая;
  • Луганская область — 42 случая;
  • Николаевская область — 228 случаев;
  • Одесская область — 693 случая;
  • Полтавская область — 257 случаев;
  • Ровенская область — 1062 случая;
  • Сумская область — 158 случаев;
  • Тернопольская область — 1033 случая;
  • Харьковская область — 713 случаев;
  • Херсонская область — 165 случаев;
  • Хмельницкая область — 209 случаев;
  • Черновицкая область — 2516 случаев;
  • Черкасская область — 348 случаев;
  • Черниговская область — 84 случая.

Напомним, еще вчера, 13 мая, в Украине было зафиксировано 16 425 случаев коронавируса. 

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