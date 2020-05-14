В Украине по состоянию на 14 мая количество зараженных коронавирусом возросло до 16 847 человек, за сутки зафиксировали еще 422 случая.

От коронавируса в Украине умерли 456 человек, победили недуг 4 143 зараженных, в частности 427 за последние сутки.

Таким образом, в Украине впервые с начала пандемии зафиксировали, что количество тех, кто выздоровел, превысило число новых случаев инфицирования.

Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Украины.

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Винницкая область — 654 случая;

Волынская область — 535 случаев;

Днепропетровская область — 781 случай;

Донецкая область — 117 случаев;

Житомирская область — 533 случая;

Закарпатская область — 791 случай;

Запорожская область — 347 случаев;

Ивано-Франковская область — 1166 случаев;

Кировоградская область — 432 случая;

м. Киев — 2012 случаев;

Киевская область — 1067 случаев;

Львовская область — 904 случая;

Луганская область — 42 случая;

Николаевская область — 228 случаев;

Одесская область — 693 случая;

Полтавская область — 257 случаев;

Ровенская область — 1062 случая;

Сумская область — 158 случаев;

Тернопольская область — 1033 случая;

Харьковская область — 713 случаев;

Херсонская область — 165 случаев;

Хмельницкая область — 209 случаев;

Черновицкая область — 2516 случаев;

Черкасская область — 348 случаев;

Черниговская область — 84 случая.

Напомним, еще вчера, 13 мая, в Украине было зафиксировано 16 425 случаев коронавируса.