В Украине по состоянию на 14 мая количество зараженных коронавирусом возросло до 16 847 человек, за сутки зафиксировали еще 422 случая.
От коронавируса в Украине умерли 456 человек, победили недуг 4 143 зараженных, в частности 427 за последние сутки.
Таким образом, в Украине впервые с начала пандемии зафиксировали, что количество тех, кто выздоровел, превысило число новых случаев инфицирования.
Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Украины.
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- Винницкая область — 654 случая;
- Волынская область — 535 случаев;
- Днепропетровская область — 781 случай;
- Донецкая область — 117 случаев;
- Житомирская область — 533 случая;
- Закарпатская область — 791 случай;
- Запорожская область — 347 случаев;
- Ивано-Франковская область — 1166 случаев;
- Кировоградская область — 432 случая;
- м. Киев — 2012 случаев;
- Киевская область — 1067 случаев;
- Львовская область — 904 случая;
- Луганская область — 42 случая;
- Николаевская область — 228 случаев;
- Одесская область — 693 случая;
- Полтавская область — 257 случаев;
- Ровенская область — 1062 случая;
- Сумская область — 158 случаев;
- Тернопольская область — 1033 случая;
- Харьковская область — 713 случаев;
- Херсонская область — 165 случаев;
- Хмельницкая область — 209 случаев;
- Черновицкая область — 2516 случаев;
- Черкасская область — 348 случаев;
- Черниговская область — 84 случая.
Напомним, еще вчера, 13 мая, в Украине было зафиксировано 16 425 случаев коронавируса.