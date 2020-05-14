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Факты / Lifestyle

Какой праздник сегодня, 14 мая

14 мая нет международных праздников, хотя во многих странах мира проходят национальные торжества.

В православном календаре – это день памяти пророка Иеремии. В народе праздник называють Еремея Запашника. Обычно в этот день земледельцы много работали в поле и обращали внимание на приметы.

С этого дня вспашка заканчивалась и начинался период сева.

Читайте: Церковные праздники, посты и поминальные дни — календарь на 2020 год

Именины 14 мая празднуют: Ефим, Еремей, Игнат, Макар, Герасим, Нина и Тамара.

Приметы на 14 мая:

  • Муравьи на Еремея суетятся в муравейнике — будут дожди весь следующий месяц.
  • Пасмурный день – к морозной зиме.
  • На восходе солнца нет облаков — к жаркому лету.
  • Появились комары на Еремея — пора сеять рожь.
  • Вечерняя роса предвещает ясный день.

Что нельзя делать 14 мая:

  • Занимать деньги, продукты и зерно — к неудачам в семье и плохому урожаю.

Ранее Факты ICTV публиковали календарь государственных праздников на 2020 год.

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