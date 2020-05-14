14 мая нет международных праздников, хотя во многих странах мира проходят национальные торжества.
В православном календаре – это день памяти пророка Иеремии. В народе праздник называють Еремея Запашника. Обычно в этот день земледельцы много работали в поле и обращали внимание на приметы.
С этого дня вспашка заканчивалась и начинался период сева.
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Именины 14 мая празднуют: Ефим, Еремей, Игнат, Макар, Герасим, Нина и Тамара.
Приметы на 14 мая:
- Муравьи на Еремея суетятся в муравейнике — будут дожди весь следующий месяц.
- Пасмурный день – к морозной зиме.
- На восходе солнца нет облаков — к жаркому лету.
- Появились комары на Еремея — пора сеять рожь.
- Вечерняя роса предвещает ясный день.
Что нельзя делать 14 мая:
- Занимать деньги, продукты и зерно — к неудачам в семье и плохому урожаю.
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