Ежегодно Троицу православные христиане отмечают в разные даты. В этом году праздник отмечается 7 июня, а следующий день, 8 июня, автоматически становится выходным.

По традиции, главный цвет Троицы – зеленый, который символизирует вечную жизнь.

Чтобы оберегать жилье от всех болезней и невзгод, необходимо ветки и траву, которые люди приносят из церкви, засушивать и хранить в доме до следующей Троицы.

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Согласно поверьям, праздник Троицу необходимо встречать в чистом доме и с накрытым столом.

Чтобы предсказать свою любовь, девушки гадают на Троицу.

Ранее астролог составил подробный финансовый гороскоп на 2020 год для каждого знака зодиака.