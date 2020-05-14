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Факты / Lifestyle

Какой сегодня, 15 мая, лунный день

В четверг, 15 мая, Луна пребывает в знаке Рыбы. Это 23 лунный день.

В этот день рекомендуется налаживать контакты с начальством и больше времени уделять саморазвитию.

Удачный день для новых начинаний и благотворительной деятельности.

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Однако в 23 лунный день замедляется концентрация внимания. Лучше отложить дела, которые требуют особых усилий.

15 мая человек теряет энергию и становится менее активным.

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