С днем рождения, кум: поздравления в СМС и картинках

Когда кум отмечает день рождения, самым ценным для него будет поздравление. Поздравить близкого человека можно самыми теплыми и нежными словами.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в СМС и картинках с днем рождения кума.

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Кума лучше нет, чем наш!

С днем рождения, дорогой!

Смех, задор, пусть и кураж,

Не расстанутся с тобой!

Кум дорогой мой, с днем рождения!

Богат будь, весел и любим,

По части ярких развлечений ты

Примером будь всем остальным!

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С днем рождения, кум! Желаю искренно

Жить в кругу только любящих истинно!

Остальные пусть в шутках останутся,

А тебе только лавры достанутся!

Мы здоровья тебе пожелаем,

День рождения круто встречать,

Ну а нас ты сегодня с подарком,

Тоже в гости к себе можешь ждать.

Факты ICTV также составили для вас календарь церковных праздников на 2020 год.