С днем рождения, кум: поздравления в СМС и картинках

Когда кум отмечает день рождения, самым ценным для него будет поздравление. Поздравить близкого человека можно самыми теплыми и нежными словами.
Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в СМС и картинках с днем рождения кума.
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Кума лучше нет, чем наш!
С днем рождения, дорогой!
Смех, задор, пусть и кураж,
Не расстанутся с тобой!
Кум дорогой мой, с днем рождения!
Богат будь, весел и любим,
По части ярких развлечений ты
Примером будь всем остальным!
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С днем рождения, кум! Желаю искренно
Жить в кругу только любящих истинно!
Остальные пусть в шутках останутся,
А тебе только лавры достанутся!
Мы здоровья тебе пожелаем,
День рождения круто встречать,
Ну а нас ты сегодня с подарком,
Тоже в гости к себе можешь ждать.
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