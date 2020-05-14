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Факты / Lifestyle

Благодаря печенью с предсказанием: мужчина неожиданно выиграл $2 млн

В США в городе Шарлотт, штат Северная Каролина, мужчина неожиданно сорвал джекпот.

Американец купил в магазине на автомобильной заправке лотерейный билет и использовал числа из китайского печенья с предсказаниями.

Таким образом, он угадал числа на всех пяти выпавших во время розыгрыша шарах и выиграл $2 млн.

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За эти деньги он намерен купить дом, оплатить долг за автомобиль и помочь семье.

Ранее Факты ICTV писали, что в США мужчина выиграл в лотерею $344 млн.

Источник: UPI

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