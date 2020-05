Resident Evil был реанимирован, Doom Eternal приготовил новую мясорубку, а Final Fantasy VII выдержала испытание временем.

Предлагаем вашему вниманию 15 лучших игр 2020 года, которые успели выйти.

Animal Crossing: New Horizons

Animal Crossing — игра с альтернативной жизнью на необитаемом острове, породившая тысячу мемов, предлагает милый, беззаботный и чрезвычайно управляемый маленький мир, в который можно убежать.

Doom Eternal

Отец шутеров от первого лица вернулся с новым бешеным приливом адреналина от крови и пуль. Монстров стало больше, миры стали богаче, но это все тот же Doom.

Streets of Rage 4

Легендарная игра от Sega получила новую жизнь через 25 лет после своего предшественника. Возвращаясь в темные переулки Вуд-Оук-Сити, герои должны использовать целый ряд нового оружия и комбо, чтобы победить криминальную напасть.

Half Life: Alyx

Поклонники ждали Half-Life 3 более десяти лет, но вместо этого они получили этот эксклюзив для виртуальной реальности. Напряженная, мрачная и волнующая – эта игра то, о чем мечтали поклонники Half-Life.

Ori and the Will of the Wisps

Продолжение инди-приключения на платформе Ori and the Blind Forest — это еще один очаровательный квест через богатый пейзаж, наполненный мифами и магией.

Dreams

Создавайте собственные видеоигры, фильмы или музыкальные вселенные при помощи этого мощного и доступного творческого пакета.

Final Fantasy VII Remake

Одна из определяющих игр своего поколения вернулась и выглядит значительно лучше, чем в 1997 году. Этот римейк доказывает, что история Final Fantasy VII выдержала испытание временем.

Kentucky Route Zero

Спустя шесть лет, заключительная глава этой минималистической, магически-реалистической приключенческой игры закрепила свое место в качестве одной из определяющих игр последнего десятилетия. Это тонкая игра позволяет вам погрузиться в обычные и необычные жизни ее странных персонажей.

Nioh 2

Проложите свой путь через огромный японский фольклорный мир, полный демонов и духов, используя забавный выбор мощного оружия и мистических способностей.

Coffee Talk

Вы — бариста, работающая в ночную смену в небольшой кофейне, расположенной где-то в альтернативном Сиэтле, где ваши клиенты — эльфы, вампиры и оборотни, которые хотят поделиться своими проблемами.

Lair of the Clockwork God

Друзья Бен и Дэн должны предотвратить апокалипсис в этом ретро-комедийном приключении. Игра действительно умная и по-настоящему забавная.

Resident Evil 3 remake

После прошлогоднего блестящего римейка Resident Evil 2 Capcom последовал тому же рецепту с третьей частью, сохранив повествование и настройки оригинального Resi 3, но изменив элементы управления и добавив новые компоненты, включая увлекательный многопользовательский квест.

Читайте: Valorant: что известно о новой героине из Кореи по имени Джетт

SnowRunner

Это звучит как самая скучная игра в мире: водить огромные грузовики по грязи и снегу, чтобы доставлять грузы. Но это неожиданно гипнотически: нужны хорошие рефлексы и дерзость.

Gears Tactics

Мускулистые персонажи из серии научно-фантастических шутеров Gears of War в этой игре остались, но на этот раз они сражаются с инопланетными захватчиками в тактических пошаговых битвах.

In Other Waters

Это игра-исследование о глубоководных погружениях на другой планете — но вместо того, чтобы видеть это человеческими глазами, вы — ИИ внутри костюма исследователя. Уникальная и спокойная игра.

Напомним, Naughty Dog опубликовала сюжетный трейлер видеоигры The Last of Us Part 2.