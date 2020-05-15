Белое платье как вклад в экологию: Елена Зеленская приняла участие в соцпроекте

Елена Зеленская приняла участие в социальном проекте #звичкаусвідомлювати и передала его авторам белое платье, в котором она впервые встречала иностранных гостей как жена президента Украины.
Первая леди поддержала идею проекта — формирование правильной и ответственной культуры потребления.
— Ответственное потребление — жизненная философия, которая набирает все большие обороты. Этот тренд очень близок и мне, потому что я уверена, что, засоряя свою среду, мы засоряем и собственное сознание, — отметила Елена Зеленская.
Читайте: Елена Зеленская вошла в совет музея Мыстецький арсенал — указ
В платье от украинского дизайнера Дафны Мэй Елена Зеленская встречала супругу израильского премьер-министра Сару Нетаньяху.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Відповідальне споживання – життєва філософія, яка набирає дедалі більших обертів. Цей тренд дуже близький і мені, бо я впевнена, що, засмічуючи своє середовище, ми засмічуємо і власну свідомість. ⠀ Тому з радістю долучаюся до соціальної ініціативи #звичкаусвідомлювати. Сукня від української дизайнерки Дафни Мей стає моїм внеском у проект. Ця сукня для мене – особлива та пов’язана з приємними спогадами. Саме в ній я вперше як дружина Президента вітала в Києві іноземну гостю – дружину прем’єр-міністра Ізраїлю Сару Нетаньягу.
Напомним, ранее мы писали, чем занимаются первые леди мира.