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Факты / Lifestyle

Белое платье как вклад в экологию: Елена Зеленская приняла участие в соцпроекте

Елена Зеленская приняла участие в социальном проекте #звичкаусвідомлювати и передала его авторам белое платье, в котором она впервые встречала иностранных гостей как жена президента Украины.

Первая леди поддержала идею проекта — формирование правильной и ответственной культуры потребления.

— Ответственное потребление — жизненная философия, которая набирает все большие обороты. Этот тренд очень близок и мне, потому что я уверена, что, засоряя свою среду, мы засоряем и собственное сознание, — отметила Елена Зеленская.

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В платье от украинского дизайнера Дафны Мэй Елена Зеленская встречала супругу израильского премьер-министра Сару Нетаньяху.

 

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Відповідальне споживання – життєва філософія, яка набирає дедалі більших обертів. Цей тренд дуже близький і мені, бо я впевнена, що, засмічуючи своє середовище, ми засмічуємо і власну свідомість. ⠀ Тому з радістю долучаюся до соціальної ініціативи #звичкаусвідомлювати. Сукня від української дизайнерки Дафни Мей стає моїм внеском у проект. Ця сукня для мене – особлива та пов’язана з приємними спогадами. Саме в ній я вперше як дружина Президента вітала в Києві іноземну гостю – дружину прем’єр-міністра Ізраїлю Сару Нетаньягу.

Публикация от Olena Zelenska (@olenazelenska_official)

Напомним, ранее мы писали, чем занимаются первые леди мира.

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