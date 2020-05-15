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Факты / Lifestyle

Два фото: как изменилось небо во время пандемии коронавируса

Фотографии ночного неба в Нью-Йорке, сделанные с интервалом в один год, показывают, как пандемия коронавируса повлияла на воздушное движение.

Израильский фотограф и веб-разработчик Эран Бендхайм, живущий в Нью-Йорке, снял воздушное движение в ночном небе в апреле 2019 года и снова в апреле 2020 года.

При расположении рядом, изображения показывают, как значительно сократилось движение самолетов и вертолетов над городом.

Два фото: как изменилось небо во время пандемии коронавируса

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В 2019 году Бендхейм случайно захватил воздушное движение, пытаясь сфотографировать звездные тропы, которые являются “непрерывными траекториями, созданными звездами, снятыми на фотографиях с большой выдержкой”.

К слову, данные сервиса Flightradar24 также свидетельствуют, что воздушный трафик в мире почти исчез из-за коронавируса.

Фото: Eran.com

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