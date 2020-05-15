Гороскоп на неделю, с 18 по 24 мая 2020 для всех знаков зодиака

Подробный гороскоп на неделю с 18 по 24 мая 2020 года составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

21 мая Солнце входит в знак Близнецов — это способствует интеллектуальной работе и восприимчивости к чувствам других людей. Многие становятся гибкими, любопытными, восприимчивыми ко всяким изменениям. Масса интересов мешает понять, чем лучше сейчас заниматься. Успешна деятельность, связанная с посредничеством, сбором и передачей разного рода информации, с поиском и внедрением различных изобретений.

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По знаку Близнецов движется ретроградная Венера, поэтому внимание концентрируется на событиях прошлого, давних взаимоотношениях и эти темы проясняются и завершаются. Чаще чем обычно, у людей возникают эмоциональные проблемы, которые можно решить, если этим осознанно заниматься. В этот период формируются благоприятные обстоятельства для того, чтобы понять причинно-следственную связь происходящего.

Гороскоп для Овнов

Поток информации и идей бьют ключом, вам постоянно хочется находиться в движении. Обстоятельства помогут вам раскрыть некие качества и навыки. Отношения и совместная работа с братьями или сестрами, а также с близкими людьми становится более активной, при этом необходимо постоянно возвращаться к прошедшим событиям. Возможно возобновление прежних любовных связей. Вам сложно сопоставить чувства и интеллект, поэтому приходится тратить много времени на анализ.

Гороскоп для Тельцов

У вас появится возможность скопить денег для развития проектов, а не только для собственных потребностей. У вас получится осуществить масштабные, но конкретные предпринимательские проекты. В деловой сфере все благополучно, особенно если вы применяете старые, проверенные методы в работе и сотрудничаете с давними партнерами. Ваши ожидания от отношений с противоположным полом могут не оправдаться, так как вы склонны к самообману.

Гороскоп для Близнецов

Ваша разговорчивость, а также желание отстаивать свои идеи, делает вас конкурентоспособным в новых жизненных условиях. Это время оценки ваших личных достоинств, на первый план выступают ваша личность и цели, к которым вы стремитесь. Вы поймете, как стать успешным, независимым и главным действующим лицом в любой ситуации. Возрастает самооценка, осознаете свою значимость и индивидуальность, поэтому хорошо идут дела, касающиеся непосредственно вас.

Гороскоп для Раков

Вы не особенно разговорчивы, даже когда вам есть что сказать. Воображение и фантазия помогает восстанавливать жизненную энергию. Вы склонны к ностальгии, воспоминаниям о прошлых любовных взаимоотношениях. Из-за болезненного прошлого много времени проводите наедине с собой. В уединении можете очень эффективно работать, по-настоящему мыслить, перерабатывать информацию. Очень важно сейчас разобраться с вашими прошлыми отношениями, найти источники разногласий или недоразумений и устранить их.

Гороскоп для Львов

Упорство в отношениях, воинственность и чрезмерная активность, могут трансформироваться в творческое самовыражение. Вас может не удовлетворять ваша приватная жизнь, так как не хватает времени на то, чтобы заниматься личными взаимоотношениями. При этом вы хорошо понимаете коллективные интересы, политику, массовые события и общественные дела. Обмен идеями с группами людей — это как раз то, что вам хорошо удается. Сейчас вы закладываете фундамент будущих успехов, используя опыт прошлых событий.

Гороскоп для Дев

Не бойтесь демонстрировать свои таланты, окружающие их оценят, а это поможет в сотрудничестве. Не ждите, чтобы окружающие обратили на вас внимание: пользуйтесь любым удобным случаем, чтобы попасться им на глаза. В этот период личные и даже любовные дела могут влиять на профессиональную деятельность и наоборот. Велико ваше влияние на партнеров. Полезно использовать старые связи, благодаря помощи давним партнерам, ваш союзник или супруг может получить признание или карьерный рост.

Гороскоп для Весов

Озадачены глобальными вопросами, на любую жизненную ситуацию смотрите со стороны. Окружающие смотрят на вас, как на мыслителя, так как вы больше интересуетесь духовным, нежели материальным. Может возникнуть желание расширить свои познания, либо повысить квалификацию. Причины недомоганий — недостаточная физическая активность. Для хорошего самочувствия очень важны сейчас дозированные физические нагрузки, а также духовные практики.

Гороскоп для Скорпионов

В этот период вы очень впечатлительны и податливы внешней эмоциональной атмосфере. Появляется склонность к секретам, вы можете узнать какую либо тайну. Активизируются скрытые таланты. Вам часто мешает подсознательный страх, связанный с прошлым неудачным опытом личных и деловых отношений. Только осознав причины прошлых неудач, вы сможете успешно развивать будущие отношения. Романтические замыслы могут быть воплощены в реальность.

Гороскоп для Стрельцов

Вы способны оказывать сильное влияние на окружающих и добиваться их сотрудничества, а компромиссы облегчают выяснение общих целей. Если вы состоите в браке или имеете постоянного партнера, возникает необходимость оценивать этот союз с практической точки зрения. Люди из прошлого способствуют формированию вашей новой жизненной философии. Это хорошее время для решительных действий относительно юридических вопросов, контрактов, переговоров.

Гороскоп для Козерогов

Старайтесь активно использовать свои старые связи, через них вы сможете обрести новые перспективы. Вы сейчас можете извлечь пользу, практически из любой ситуации. В этот период успешны такие виды деятельности, как литературное творчество или ораторские проекты. Благодаря встречам и общению со старыми друзьями и коллегами, происходят судьбоносные знакомства. Долгосрочные партнерские взаимоотношения возможны, если они возникают на основе общих интересов. В этот период также активизируется общение с деловыми людьми, обладающими нужными связями.

Гороскоп для Водолеев

Возникает излишняя тревога по поводу детей, их успеваемости в школе. Может появится острая необходимость сказать бывшему партнеру все то, что не было сказано ранее. Профессиональная деятельность принесет финансовый успех, если она ориентирована на давнее партнерство. Если же вы долгое время не можете найти покупателя на движимое или недвижимое имущество, сдать помещение под аренду, то на этой неделе давайте объявления, активно рекламируйте и вам улыбнется удача. Вы можете очень выгодно купить материалы, либо вещь, о которой давно мечтали.

Гороскоп для Рыб

В это время лучше избегать всяческих собраний и других скоплений народа. Успешной будет работа дома. Вы вкладываете много энергии в семью. Это период, когда общение с отцом или дедом, может послужить началом нового жизненного этапа. Вы находите ответы на самые важные вопросы, понимаете, что вам нужно сделать, чтобы улучшить качество вашей жизни. Этот период благоприятен для деятельности, связанной с продажей или покупкой недвижимости, или предметов домашнего обихода.

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