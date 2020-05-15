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Факты / Lifestyle

Международный день семьи — лучшие поздравления в открытках

Ежегодно 15 мая с 1994-го в мире отмечают Международный день семьи, установленный Генеральной ассамблеей Организации Объединенных Наций для повышения роли семьи в обществе.

Тогдашний генсек ОНН Кофи Аннан заявил, что, когда попираются основные права одной семьи, единство всей человеческой семьи, членами которой они являются, находится под угрозой.

Кстати, в Украине есть свой День семьи, который официально отмечается 8 июля, что подчеркивает важность семьи в обществе.

Читайте: Календарь государственных праздников на 2020 год

Факты ICTV предлагают поздравить с Международным днем ​​семьи самых дорогих и любимых людей открыткой с нашей подборки.

Міжнародний день сім’ї - листівки

С Днем семьи — открытки

Міжнародний день сім’ї - листівки

Открытки с Международным днем семьи

Міжнародний день сім’ї - листівки

Поздравления с Днем семьи в открытках

Міжнародний день сім’ї - листівки

Открытки с Днем семьи

Міжнародний день сім’ї - листівки

С Днем семьи — поздравления в открытках

Факты ICTV публиковали календарь неофициальных праздников на 2020 год.

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