Ежегодно 15 мая с 1994-го в мире отмечают Международный день семьи, установленный Генеральной ассамблеей Организации Объединенных Наций для повышения роли семьи в обществе.
Тогдашний генсек ОНН Кофи Аннан заявил, что, когда попираются основные права одной семьи, единство всей человеческой семьи, членами которой они являются, находится под угрозой.
Кстати, в Украине есть свой День семьи, который официально отмечается 8 июля, что подчеркивает важность семьи в обществе.
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Факты ICTV предлагают поздравить с Международным днем семьи самых дорогих и любимых людей открыткой с нашей подборки.
С Днем семьи — открытки
Открытки с Международным днем семьи
Поздравления с Днем семьи в открытках
Открытки с Днем семьи
С Днем семьи — поздравления в открытках
Факты ICTV публиковали календарь неофициальных праздников на 2020 год.