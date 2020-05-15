Международный день семьи — поздравления в СМС

Международный день семьи отмечают 15 мая.
Этот день является прекрасным поводом собрать за столом всех родных. А тех кто далеко, или находится на самоизоляции, можно поздравить с помощью сообщений.
Факты ICTV собрали лучшие поздравления с Международным днем семьи. Не забудьте поздравить родных!
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Семья! Опора наша и защита,
Родной маяк на жизненном пути!
Пусть все плохое будет забыто,
И только счастье ждет нас впереди!
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Пусть дом Ваш будет полной чашей,
И год от года жизнь все краше,
Душа спокойна и легка,
Семья согласием крепка!!! С Днем Семьи!
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Пусть будет нерушим
Ваш мир семейный,
Живите вы одним
Всегда мгновеньем,
Вы родичей своих
Не забывайте,
А близких и родных
Не обижайте.
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Сберечь семью — важнейшая наука,
Нести свое тепло родным сердцам!
Пусть никогда ни ссоры, ни разлука
Не разведут нас к разным берегам!
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С Днем семьи! С днем верности и счастья!
Пусть стороной минуют вас несчастья!
И опыт, сын ошибок трудных,
Ведет всегда к добру, путем доступным!
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Пусть верность будет лебединой,
Любовь нигде вас не оставит,
Семья останется единой,
И счастья в жизни вам прибавит!
Ранее Факты ICTV писали, какой должен быть бюджет идеальной семьи. В ходе исследования опросили 3,5 тыс. американцев и выяснили, что брак может сделать счастливыми только пары, общий доход которых составляет не менее $60 тыс. в год.