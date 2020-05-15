Международный день семьи — поздравления в СМС

Международный день семьи отмечают 15 мая.

Этот день является прекрасным поводом собрать за столом всех родных. А тех кто далеко, или находится на самоизоляции, можно поздравить с помощью сообщений.

Факты ICTV собрали лучшие поздравления с Международным днем семьи. Не забудьте поздравить родных!

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Семья! Опора наша и защита,

Родной маяк на жизненном пути!

Пусть все плохое будет забыто,

И только счастье ждет нас впереди!

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Пусть дом Ваш будет полной чашей,

И год от года жизнь все краше,

Душа спокойна и легка,

Семья согласием крепка!!! С Днем Семьи!

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Пусть будет нерушим

Ваш мир семейный,

Живите вы одним

Всегда мгновеньем,

Вы родичей своих

Не забывайте,

А близких и родных

Не обижайте.

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Сберечь семью — важнейшая наука,

Нести свое тепло родным сердцам!

Пусть никогда ни ссоры, ни разлука

Не разведут нас к разным берегам!

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С Днем семьи! С днем верности и счастья!

Пусть стороной минуют вас несчастья!

И опыт, сын ошибок трудных,

Ведет всегда к добру, путем доступным!

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Пусть верность будет лебединой,

Любовь нигде вас не оставит,

Семья останется единой,

И счастья в жизни вам прибавит!

Ранее Факты ICTV писали, какой должен быть бюджет идеальной семьи. В ходе исследования опросили 3,5 тыс. американцев и выяснили, что брак может сделать счастливыми только пары, общий доход которых составляет не менее $60 тыс. в год.