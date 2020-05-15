Модель с ампутацией, которая снялась для Playboy, дала совет молодежи

Модель Марша Элль родилась с проксимальным очаговым дефектом бедра, что повлияло на рост ее правой ноги.

Ногу Элль ампутировали, когда ей было 5 лет. Она пережила годы неуверенности и не носила шорты до 23 лет.

Но жизнь приняла неожиданный оборот, когда она начала позировать перед камерами. В 2020 году девушка, которая с гордостью называет себя “бионической моделью”, получила приглашение сняться для апрельского выпуска Playboy.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Marsha Elle (@marshaellemusic) 7 Апр 2020 в 9:40 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Marsha Elle (@marshaellemusic) 10 Апр 2020 в 10:03 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Marsha Elle (@marshaellemusic) 13 Апр 2020 в 6:50 PDT

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— Не сдавайтесь. Когда-либо. Не прекращайте творить. Даже в самые мрачные дни найдите способы проявить творческий подход и откройте для себя то, что освобождает лучшее в вас. Не оглядывайтесь на свои неудачи и не принимайте ничего близко к сердцу, — такой совет Марша Элль дала “себе в прошлом”.

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Фото: marshaellemusic