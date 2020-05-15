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Факты / Lifestyle

Модель с ампутацией, которая снялась для Playboy, дала совет молодежи

Модель Марша Элль родилась с проксимальным очаговым дефектом бедра, что повлияло на рост ее правой ноги.

Ногу Элль ампутировали, когда ей было 5 лет. Она пережила годы неуверенности и не носила шорты до 23 лет.

Но жизнь приняла неожиданный оборот, когда она начала позировать перед камерами. В 2020 году девушка, которая с гордостью называет себя “бионической моделью”, получила приглашение сняться для апрельского выпуска Playboy.

 

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Публикация от Marsha Elle (@marshaellemusic)

 

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Публикация от Marsha Elle (@marshaellemusic)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Marsha Elle (@marshaellemusic)

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— Не сдавайтесь. Когда-либо. Не прекращайте творить. Даже в самые мрачные дни найдите способы проявить творческий подход и откройте для себя то, что освобождает лучшее в вас. Не оглядывайтесь на свои неудачи и не принимайте ничего близко к сердцу, — такой совет Марша Элль дала “себе в прошлом”.

Ранее Факты ICTV рассказывали об итальянской модели Элеоноре Инкардоне — ее Instagram эстетический шедевр.

Фото: marshaellemusic

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