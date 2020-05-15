Погода в Украине на сегодня, 15 мая 2020

Синоптики прогнозируют 15 мая дожди на большей части Украины.

Осадки ожидаются в западных, южных и восточных областях. На остальной территории сухо.

Температура воздуха на юге до +25, в центре и на западе — от +12 до +15. На Закарпатье до +20

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В восточных регионах от +18 до +20, на севере +14 +17.

В Киеве сегодня переменная облачность, без осадков, температура воздуха будет колебаться в пределах 14-16 градусов тепла.

Напомним, синоптики прогнозирвали дождливую погоду на всю неделю. С 15 мая погода постепенно прояснится.