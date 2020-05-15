15 мая именины празднует Борис. Это имя означает славный в битве и боец.

Борис еще в детстве любит порядок и аккуратность. Он никогда не разбрасывает одежду и бережно относится к вещам.

Во взрослом возрасте Борис самостоятельный и старается не доставлять родителям хлопот, беспокойства и волнений.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в СМС с Днем ангела Бориса.

***

В именины желаю я Боре,

Чтобы бед и печалей не знал,

Чтобы счастья огромное море

Сам Господь для тебя воссоздал,

Заслужил ты удачу и веру,

Ведь прекраснейший ты человек,

Пусть откроются в радости двери,

Чтобы стал ты веселым навек!

***

В твой день ангела, Борис,

Сбудется любой каприз,

Счастья я тебе желаю,

Чтобы жил ты, не страдая,

Пусть хорошее придет,

Пусть мечта осуществится,

Пусть тебе удача ждет,

Только искренне влюбиться!

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***

Ни одной ступеньки вниз —

Только вверх и только выше!

С именинами, мой брат Борис,

Пусть хорошее все ближе!

А плохое — пусть уходит,

Не вернется никогда!

Хоровод с тобой пусть водит

Счастье, радость, горсть тепла!

***

Борец за славу, побеждаешь

В любой дискуссии всегда.

Друзей и близких вдохновляешь,

Спешу я должное отдать!

Борис, в день именин тебе лишь

Триумфа в жизни я желаю.

Достичь всего, во что ты веришь,

И стать счастливым. Поздравляю!

***

Доблестного и отважного Бориса хочу сегодня поздравить от чистого сердца. Желаю самых счастливых и радостных событий в жизни, красивых и добрых поступков, крепкого здоровья и большого успеха, истинного счастья и достижения больших высот!

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