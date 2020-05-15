15 мая именины празднует Борис. Это имя означает славный в битве и боец.
Борис еще в детстве любит порядок и аккуратность. Он никогда не разбрасывает одежду и бережно относится к вещам.
Во взрослом возрасте Борис самостоятельный и старается не доставлять родителям хлопот, беспокойства и волнений.
Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в СМС с Днем ангела Бориса.
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В именины желаю я Боре,
Чтобы бед и печалей не знал,
Чтобы счастья огромное море
Сам Господь для тебя воссоздал,
Заслужил ты удачу и веру,
Ведь прекраснейший ты человек,
Пусть откроются в радости двери,
Чтобы стал ты веселым навек!
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В твой день ангела, Борис,
Сбудется любой каприз,
Счастья я тебе желаю,
Чтобы жил ты, не страдая,
Пусть хорошее придет,
Пусть мечта осуществится,
Пусть тебе удача ждет,
Только искренне влюбиться!
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Ни одной ступеньки вниз —
Только вверх и только выше!
С именинами, мой брат Борис,
Пусть хорошее все ближе!
А плохое — пусть уходит,
Не вернется никогда!
Хоровод с тобой пусть водит
Счастье, радость, горсть тепла!
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Борец за славу, побеждаешь
В любой дискуссии всегда.
Друзей и близких вдохновляешь,
Спешу я должное отдать!
Борис, в день именин тебе лишь
Триумфа в жизни я желаю.
Достичь всего, во что ты веришь,
И стать счастливым. Поздравляю!
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Доблестного и отважного Бориса хочу сегодня поздравить от чистого сердца. Желаю самых счастливых и радостных событий в жизни, красивых и добрых поступков, крепкого здоровья и большого успеха, истинного счастья и достижения больших высот!
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