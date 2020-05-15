15 мая в отмечается Международный день семей. Праздник провозглашен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1993 году.

Также 15 мая отмечается Международный день отказника от военной службы по убеждениям совести. День был учрежден на первой международной встрече отказников от военной службы в Копенгагене в 1981 году.

15 мая отмечается День памяти князей-страстотерпцев Бориса и Глеба — сыновей киевского князя Владимира Святославовича. В междоусобной борьбе, вспыхнувшей в 1015 году, они были убиты старшим братом Святополком Окаянным. Впоследствии их начали считать заступниками земли.

С этого дня начинали сажать огурцы и тыквы. Чтобы они уродились большими — в грядке зарывали пестик от ступки. Также в этот день продолжали засеивать поля.

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Именины 15 мая отмечают: Афанасий, Борис, Глеб, Зоя, Давид, Михаил, Роман.

Приметы на 15 мая :

Солнечный теплый день обещает хороший урожай;

Пение соловья предвещает в последующие дни прохладу.

Благоприятный день для торговли. Если сделка совершается в этот день, весь год будет приносить отличные доходы.

Что нельзя делать 15 мая:

После ухода гостей убирать;

Тратить деньги;

Пересчитывать деньги.

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