В пятницу, 15 мая, Луна пребывает в знаке Рыбы. Это 23 лунный день.

Удачный день для проведения переговоров и заключения важных сделок. В этот день успешными будут любые начинания.

Хорошее время для зачатия, лечения и профилактики здоровья.

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15 мая есть риск, что отношения с коллегами начнут портиться, однако важно не вступать в конфликтные ситуации.

Астрологи рекомендуют в 23 лунный день заниматься творческой деятельностью.

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