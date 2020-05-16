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Факты / Lifestyle

День соседа отмечают в Киеве: что за праздник

День соседа в столице начали праздновать после соответствующего решения Киевсовета от 8 декабря 2018 года. Праздник приходится на третью субботу мая. В 2020 году его отмечают 16 мая.

Примером для столичных депутатов стал Европейский день соседа (European Neighbours Day), который отмечается во многих странах ЕС в последнюю пятницу мая. В 2020 году в Европе его будут праздновать 29 мая.

Европейский День соседей основал в 2000 году француз Атанас Перифан. Он еще в 1990 году вместе с друзьями создал ассоциацию Paris d’Amis в 17-м округе Парижа. Ее целью было укрепление социальных связей и мобилизация людей для борьбы с изоляцией.

Участники ассоциации собирали вещи и средства для соседей, которые оказались в сложной жизненной ситуации, помогали людям в поиске работы.

День соседа в Киеве

Обычно, в этот день происходят просветительские мероприятия, киевляне устраивают празднование во дворах домов, например, собираются на пикник, ярмарку или концерт.

Ведь, по словам инициатора праздника депутата Людмилы Костенко, цель Дня соседа состоит в том, что люди организуются и устраивают совместные домашние детские садики, помогают малообеспеченным соседям, решают проблемы с трудоустройством.

Однако из-за карантина в Украине собраться на пикник или устроить массовое празднование в этом году не получится. Но это не мешает вам написать СМС, отправить открытку или просто позвонить своим соседям, сказав несколько приятных слов.

Также вы можете помочь тем, кто в этом нуждается. Это может быть материальная помощь или моральная поддержка.

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День соседа в Киеве: история праздника

Кроме того, чтобы у вас никогда не возникали разногласия, в День соседа уместно напомнить, что в жилых домах запрещено проводить ремонтные работы, сопровождающиеся шумом:

  • в рабочие дни — с 21.00 до 08.00;
  • в праздничные и нерабочие — круглосуточно.

Конечно, если договоритесь с соседями всех прилегающих квартир, то можете спокойно делать ремонт в выходные и праздничные дни.

Какие еще праздники будут отмечать украинцы, смотрите в календаре праздников на май.

Фото: Dreamstime

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