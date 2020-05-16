Погода в Украине на сегодня - 16 мая 2020

Синоптики прогнозируют на 16 мая похолодание и дожди в некоторых регионах.

В западных областях ожидается +14-17° днем, ночью от +6° до +8°.

В северных регионах воздух прогреется до +15° днем, ночью столбики термометров опустятся до +6°.

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В центральных областях столбики термометров будут показывать +15-17°, ночью до +7°.

В восточных и южных регионах синоптики прогнозируют от +15° до +22° днем, ночью — от +7° до +11°. Дожди ожидаются в Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях.

В Киеве воздух днем ​​прогреется до +15-17°, а ночью температура опустится до +7-9°.

К слову, ранее Факты ICTV публиковали прогноз погоды в Украине на лето 2020.