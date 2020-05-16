День соседа: лучшие поздравления в картинках

День соседа — это праздник, который начала КГГА в 2018 году. Тогда 86 депутатов Киевсовета поддержали соответствующее решение.

Для введения такого праздника, в качестве примера брали Европейский день соседа, который отмечается в большинстве стран ЕС. В этот день жители городов самостоятельно организуют праздничные мероприятия возле своих домов, устраивают пикники, ярмарки и концерты.

В Украине День соседа проводят ежегодно в третью субботу мая. Эта дата приходится на празднование Дня Европы.

Читайте: Календарь неофициальных праздников на 2020 год

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в картинках, которые вы можете отправить своим соседям.

К слову, ранее Факты ICTV публиковали календарь церковных праздников на май 2020.