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Факты / Lifestyle

Рецепт рулета из лаваша с крабовыми палочками

Чтобы приготовить рулет из лаваша с крабовыми палочками вовсе не обязательно обладать профессиональными кулинарными навыками. Это блюдо простое в приготовлении и особенно актуально в период пикников или праздников.

Факты ICTV подготовили простой рецепт лаваша с крабовыми палочками.

Ингредиенты:

  • Лаваш 3 листа
  • Яйцо 3 шт
  • Чеснок 4 зубчика
  • Сыр 250 гр
  • Крабовые палочки 200 гр
  • Майонез 100 гр
  • Зелень 1 пучок

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Приготовление

Сыр натереть на терке, добавить измельченный чеснок, хорошо перемешать. Нарезать крабовые палочки. Отварить яйца и натереть на терке, добавить зелень.

Смазать майонезом первый лист лаваша и выложить крабовые палочки. Затем смазать второй лист лаваша и выложить сыр с чесноком.

Третий лист лаваша смазать майонезом и выложить натертые яйца с зеленью. Завернуть лаваш и положить в холодильник на час.

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