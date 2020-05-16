Чтобы приготовить рулет из лаваша с крабовыми палочками вовсе не обязательно обладать профессиональными кулинарными навыками. Это блюдо простое в приготовлении и особенно актуально в период пикников или праздников.
Факты ICTV подготовили простой рецепт лаваша с крабовыми палочками.
Ингредиенты:
- Лаваш 3 листа
- Яйцо 3 шт
- Чеснок 4 зубчика
- Сыр 250 гр
- Крабовые палочки 200 гр
- Майонез 100 гр
- Зелень 1 пучок
Читайте: Как правильно готовить вкусный шашлык
Приготовление
Сыр натереть на терке, добавить измельченный чеснок, хорошо перемешать. Нарезать крабовые палочки. Отварить яйца и натереть на терке, добавить зелень.
Смазать майонезом первый лист лаваша и выложить крабовые палочки. Затем смазать второй лист лаваша и выложить сыр с чесноком.
Третий лист лаваша смазать майонезом и выложить натертые яйца с зеленью. Завернуть лаваш и положить в холодильник на час.
Ранее Виктор Бронюк поделился тремя простыми рецептами, которые помогут приготовить вкусные блюда на пикнике.