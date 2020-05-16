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Факты / Lifestyle

Ученые советуют отложить секс на месяц в случае заражения Covid-19

По мнению ученых из Таиланда, выздоровевшие после коронавируса люди должны подождать примерно месяц, прежде чем снова заниматься сексом.

В исследовании, опубликованном в журнале Американской медицинской ассоциации, были взяты образцы спермы 38 мужчин с Covid-19 из китайской провинции Хэнань, которая граничит с Уханем.

Этим занимался ученый Верават Маносутти — старший медицинский эксперт в Департаменте по контролю за заболеваниями Таиланда.

Исследователи проанализировали образцы 26 января, а затем 16 февраля. Они обнаружили, что у около 16% испытуемых остались следы нового коронавируса в сперме.

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В своих результатах ученые отметили, что точной уверенности в том, что болезнь может передаваться половым путем, нет, но людям все же безопаснее перестраховаться.

Команда ученых написала, что наличие вирусов в сперме может быть более распространенным, чем известно сейчас.

К слову, как утверждает доктор Евгений Комаровский, передача нового коронавируса половым путем не доказана, но передать вирус легко во время секса через поцелуи.

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