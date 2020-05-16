Вознесение Господне — праздник, который зависит от Пасхи и всегда приходится на 40-й день после светлого Воскресения Христова.

В 2020 году православную Пасху праздновали 19 апреля, соответственно Вознесение будет 28 мая.

На 40-й день после воскресения Иисус Христос вознесся на небо, чем открыл вход в Царство Небесное и подарил людям надежду на спасение их грешных душ, прощение и вечную жизнь.

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Спаситель вывел апостолов из Иерусалима на Елеонскую гору, благословил их, поднимаясь в небо, и скрылся за облаками.

В этот день поминают умерших родителей. Для этого жарят особые блины — Божья окутка, онучки, Христовы лапотки.

На Вознесение Господь слышит все просьбы, поэтому стоит молиться особенно ревностно, прося о том, что жизненно необходимо.

Факты ICTV составили для вас календарь церковных праздников на 2020 год.