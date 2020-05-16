В этом году 16 мая в Киеве празднуют День соседа, который приходится на третью субботу мая.

Также в этот день отмечают Международный день биографов. Поэтому сегодня стоит поздравить всех авторов, которые писали или пишут биографии известных исторических фигур, а также тех, кто пишет о традициях и обычаях людей, живших в ту или иную эпоху.

Именины 16 мая отмечают Петр, Николай, Ульяна, Тимофей, Павел.

Читайте: Церковные праздники, посты и поминальные дни — календарь на 2020 год

По православному календарю, 16 мая чтят память преподобного Феодосия Печерского.

Этот святой православной церкви известен как один из основателей монашества на Руси, а также как игумен Киево-Печерского монастыря.

Приметы на 16 мая:

Если росы утром нет, то днем ​​может быть дождь.

Если дуб распустил листья раньше, чем ясень — это может указывать на засушливое лето.

Если до 16 мая черемуха зацвела — будет холодно.

Если утки и гуси в этот день машут крыльями — может начаться буря.

Что нельзя делать 16 мая:

Не стоит спать до полудня.

Не стоит оскорблять кого-то и обижаться на родных.

Сегодня нельзя быть равнодушными к тем, кто нуждается в вашей помощи и кто просит о ней.

Нельзя ничего брать в долг, чтобы не провести целое лето в нищете.

Какие еще праздники будут отмечать украинцы, смотрите в календаре праздников на май.