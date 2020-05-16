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Какой сегодня, 16 мая, лунный день

В субботу, 16 мая, луна пребывает в знаке Рыбы. Это 24 лунный день.

Нейтральный день. Отношения с другими людьми необходимо строить без конфликтов.

16 мая не рекомендуется начинать новые дела, лучше закончить давно начатые.

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В четвертую лунную фазу общая активность уменьшается. В 24 лунный день целесообразно уменьшить физические и психические нагрузки.

Есть риск повышенной вероятности ссор и расставаний.

Также смотрите календарь магнитных бурь на 2020 год.

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