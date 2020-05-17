Погода в Украине на сегодня – 17 мая 2020

Синоптики на воскресенье, 17 мая, прогнозируют дождливую погоду с грозами в большинстве регионов страны.

Так, жителям Запада Украины стоит приготовиться к грозам, а также снижению температуры воздуха ночью. Столбики термометров днем поднимутся до 18°, ночью до 7°.

В северных областях ночью дождя не будет, однако днем синоптики прогнозируют осадки. Температура дневная 15°…18°, ночная 6°…8°.

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На Востоке будет облачная с прояснениями погода. Столбики термометров днем покажут 16°…19°, ночью 5°…8°.

На Юге Украины пройдут дожди с грозами. Однако температура воздуха днем 15°…20°, ночью 8°…11°.

Ранее Факты ICTV рассказывали, какой будет погода в Украине летом, а также, к которым аномалиям стоит приготовиться жителям страны.