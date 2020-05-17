Украинский политик Олег Ляшко во второй раз стал отцом. У него родился сын.

Об этом Олег Ляшко сообщил на своей странице в Facebook. Также он поблагодарил жену и врачей роддома.

Как назвали новорожденного пока не известно.

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Напомним, Олег Ляшко и его жена Росита официально поженились в июне 2018 года. До этого они 20 лет жили в гражданском браке.

Супруги воспитывают общую дочь Владиславу.

К слову, ранее Факты ICTV писали, что у премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона родился сын.

Фото: Олег Ляшко