Украинский политик Олег Ляшко во второй раз стал отцом. У него родился сын.
Об этом Олег Ляшко сообщил на своей странице в Facebook. Также он поблагодарил жену и врачей роддома.
Как назвали новорожденного пока не известно.
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Напомним, Олег Ляшко и его жена Росита официально поженились в июне 2018 года. До этого они 20 лет жили в гражданском браке.
Супруги воспитывают общую дочь Владиславу.
К слову, ранее Факты ICTV писали, что у премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона родился сын.
Фото: Олег Ляшко