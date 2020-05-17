17 мая отмечают Всемирный день электросвязи и информационного общества. Этот праздник достаточно молодой. Его засновали в рамках Генеральной Ассамблеи ООН в 2006 году.

В этот день нужно поздравлять программистов, Web-дизайнеров, работников провайдеров, сисадминов, редакторов интернет-изданий. Праздник призван обратить внимание на повышение осведомленности общества в сфере использования интернета и информационных технологий.

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Согласно церковному календарю, то 17 мая чествует мученицу Пелагию Тарсийскую, которую в народе прозвали Пелагеей Заступницей. Ее считают покровительницей невинных девушек, а также несправедливо обиженных.

Именины празднуют люди, которых зовут Пелагея, Кирилл, Леонтий, Мария, Никита, Иван, Николай.

Приметы на 17 мая:

Если начали замечать много майских жуков, то это предсказывает засуху.

Калина зацвела — отправляйтесь сеять тыкву, огурцы и кукурузу.

Если сегодня будет ливень, то можно рассчитывать на хороший урожай.

Увидели на клене серьги — сейте свеклу.

Что нельзя делать 17 мая:

Стоит отказаться от курятины. Нельзя резать домашнюю птицу.

Сегодня также нельзя обрывать деревья и кусты.

Какие еще праздники будут отмечать украинцы, смотрите в календаре праздников на май.