17 мая отмечают Всемирный день электросвязи и информационного общества. Этот праздник достаточно молодой. Его засновали в рамках Генеральной Ассамблеи ООН в 2006 году.
В этот день нужно поздравлять программистов, Web-дизайнеров, работников провайдеров, сисадминов, редакторов интернет-изданий. Праздник призван обратить внимание на повышение осведомленности общества в сфере использования интернета и информационных технологий.
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Согласно церковному календарю, то 17 мая чествует мученицу Пелагию Тарсийскую, которую в народе прозвали Пелагеей Заступницей. Ее считают покровительницей невинных девушек, а также несправедливо обиженных.
Именины празднуют люди, которых зовут Пелагея, Кирилл, Леонтий, Мария, Никита, Иван, Николай.
Приметы на 17 мая:
- Если начали замечать много майских жуков, то это предсказывает засуху.
- Калина зацвела — отправляйтесь сеять тыкву, огурцы и кукурузу.
- Если сегодня будет ливень, то можно рассчитывать на хороший урожай.
- Увидели на клене серьги — сейте свеклу.
Что нельзя делать 17 мая:
- Стоит отказаться от курятины. Нельзя резать домашнюю птицу.
- Сегодня также нельзя обрывать деревья и кусты.
Какие еще праздники будут отмечать украинцы, смотрите в календаре праздников на май.