В воскресенье, 17 мая, луна пребывает в знаке Рыбы. Это 25 лунный день.

В этот период будут благоприятными любые дела, требующие конкретики. Также можно спокойно заниматься творческой деятельностью.

17 мая хорошо заниматься активным отдыхом или посвятить себя искусству. Юридические вопросы или дела, связанные с вложением денег, идут без особых осложнений.

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В 25 лунный день рекомендуется больше времени уделить друзьям и близким.

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