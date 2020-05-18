18 мая в Украине отмечают День ангела Ирины.

Популярное в Украине имя Ирина происходит от названия древнегреческой богини Эйрены.

Само слово “иринис” переводится, как “спокойствие, мир”. Женщины с этим именем часто отличаются оптимизмом и легко находят выход из затруднительных ситуаций.

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Факты ICTV собрали лучшие поздравления с Днем ангела Ирины, чтобы вы не забыли женщин с этим именем.

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Ирочка, желаю тебе очень счастливых именин. Пусть Бог наградит тебя удивительными благословениями сегодня и дарит счастье всегда.

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Милая моя Иришка,

В день чудесный именин

Я хочу, чтоб счастья вспышка

Озарила бы твой мир.

Пусть легко и очень верно

Сбудется твоя мечта.

И такой же несравненной

Остается красота.

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С Днем ангела, моя замечательная подруга Ирина. Пусть к тебе придут все вещи в этом мире, которые делают тебя счастливой и приносят мир в твою жизнь. Теперь пусть вечеринка начнется!

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Ирина, Вы такой замечательный коллега и друг, и мне очень нравится работать с вами. В день ваших именин я желаю вам жизни, полной счастья и успехов. Счастливого дня Ирины!

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Ирочка, пусть в день твоих именин тебя ждет больше удачи, чем у всех персонажей сериала Игра престолов вместе взятых. С Днем ангела, дорогая!