Погода в Украины 18 мая обещает быть преимущественно солнечной. На Западе предусматривают до 19 градусов, а на Востоке — дожди и до +18.

Во вторник, 19 мая, ожидается дожди в северо-западных областях. Температура воздуха составит до +18.

На Востоке и Юге прогнозируют солнце, а температура воздуха будет колебаться от +16 до +23 градусов.

На среду, 20 мая, синоптики прогнозируют дожди на Левобережной Украине и до +20 градусов днем. На правобережной части Украины будет солнечно, впрочем температура опустится до +18.

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В четверг, 21 мая, погода в Украине останется почти неизменной, однако столбик термометра опустится на несколько градусов.

В пятницу, 22 мая, ожидаются дожди на северо-востоке. Температура опустится до +16 градусов.

На Западе будет солнечно, а столбик термометра покажет от +14 до +19 градусов днем.

К слову, Укргидрометцентр также дал прогноз погоды на май.