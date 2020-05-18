Весенний маникюр 2020 на короткие ногти (ФОТО)

Короткие ногти — это всегда стильно и актуально. Большое внимание в весеннем маникюре 2020 уделяют как нежным, так и ярким цветам, которые удачно перекликаются с красками природы.

В этом году особую популярность приобретают все оттенки синего, техника nail-art с фольгой и омбре.

Так каким должен быть идеальный весенний маникюр гель-лаком на короткие ногти — смотрите в материале Фактов ICTV.

Цветочный бум

Для весеннего маникюра 2020 характерный цветочный дизайн, который является уместным в этот период года.











Идеи весеннего маникюра 2020 на короткие ногти / 3 фотографии

Главное — не отступать от палитры природы, ведь неправильно подобранные цвета, которые не присущи тому или иному растению, могут испортить ваш замысел.

Пастельные цвета

Нежный маникюр на короткие ногти создаст ощущение легкости в вашем образе. В тренде этой весной будут пастельные цвета, особенно с использованием техники омбре.











Идеи весеннего маникюра 2020 на короткие ногти / 3 фотографии

Кстати, такой красивый маникюр на короткие ногти выглядит очень элегантно, поэтому выбрав именно такой вариант, вы не прогадаете.

Красочность и nail-art с фольгой

Красочность — то, с чем ассоциируется цветущее время года. Весенний маникюр 2020 характерен использованием в дизайне ярких и контрастных цветов.























Идеи весеннего маникюра 2020 на короткие ногти / 6 фотографий

С помощью фольги можно создать целую палитру цветов на ваших ногтях. Такое решение выглядит празднично и каждый день будет предоставлять вам хорошее настроение.

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Синий тренд

Все оттенки синего вошли в моду этой весной. Поэтому здесь можно удачно экспериментировать и выбрать свой идеальный маникюр.











Идеи весеннего маникюра 2020 на короткие ногти / 3 фотографии

Красная пантера

Если же нежность вам не по душе, то в трендах маникюра 2020 предлагается экстремально горячий цвет — красный.











Идеи весеннего маникюра 2020 на короткие ногти / 3 фотографии

Такой выбор делают только уверенные в себе женщины, которые не боятся быть в центре внимания и точно знают, чего они хотят.

Выглядеть на высоте может любая женщина, если удачно подобрать свой стиль. Помните, что красивый весенний маникюр на короткие ногти всегда дополнит ваш образ и сделает его ярким и свежим.

К слову, Факты ICTV подобрали лучшие идеи маникюра 8 марта.