День летнего солнцестояния в 2020 году приходится на 21 июня.
Это самый длинный день в году, который длится 17 часов и 33 минуты.
Издавна считалось, что в день летнего солнцестояния плохая погода предрекает неурожай. Также ничего хорошего не было бы, если даже солнце просто спрячется за тучами.
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Если утром много росы – стоит ожидать хорошего урожая.
Наши предки верили, что необходимо встречать рассвет в день солнцестояния. Это могло дать больше силы и здоровья, а также уберечь от всех проблем.
Желания, которые загадывались в этот день, также сбывались.
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