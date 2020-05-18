День летнего солнцестояния в 2020 году приходится на 21 июня.

Это самый длинный день в году, который длится 17 часов и 33 минуты.

Издавна считалось, что в день летнего солнцестояния плохая погода предрекает неурожай. Также ничего хорошего не было бы, если даже солнце просто спрячется за тучами.

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Если утром много росы – стоит ожидать хорошего урожая.

Наши предки верили, что необходимо встречать рассвет в день солнцестояния. Это могло дать больше силы и здоровья, а также уберечь от всех проблем.

Желания, которые загадывались в этот день, также сбывались.

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