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Факты / Lifestyle

Когда день летнего солнцестояния в 2020 году

День летнего солнцестояния в 2020 году приходится на 21 июня.

Это самый длинный день в году, который длится 17 часов и 33 минуты.

Издавна считалось, что в день летнего солнцестояния плохая погода предрекает неурожай. Также ничего хорошего не было бы, если даже солнце просто спрячется за тучами.

Читайте: Церковные праздники, посты и поминальные дни — календарь на 2020 год

Если утром много росы – стоит ожидать хорошего урожая.

Наши предки верили, что необходимо встречать рассвет в день солнцестояния. Это могло дать больше силы и здоровья, а также уберечь от всех проблем.

Желания, которые загадывались в этот день, также сбывались.

Ранее Факты ICTV публиковали календарь церковных праздников на май 2020.

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