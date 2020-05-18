Комаровский рассказал, что санитайзеры во флаконах с распылителем не работают

Санитайзеры, которые продаются во флаконах с распылителем не работают, поскольку не могут дать необходимое количество раствора для дезинфекции рук.

Об этом рассказал педиатр Евгений Комаровский.

— Хочу обратить внимание на то, что есть еще одна цифра, которая прописана во всех самых главных основных документах по эпидемическому контролю. Эта цифра – 3 мл. Звучит так, 3 мл раствора не менее 30 секунд, — сказал он.

По его словам, если меньше 3 мл санитайзера попадает на руки, то либо время, в течение которого он испаряется будет короче 30 секунд, а значит не сработает, либо просто не хватит количества, чтобы обаботать все руки.

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Комаровский подчеркнул, что санитайзеры с распылителем не работают, потому что для того, чтобы на руки попало 3 мл раствора необходимо нажать на него на 27 раз.

Педиатр добавил, что санитайзеры должны быть без распылителя и наливаться просто из бутылки.

— 3 мл – это примерно полная ладошка, — сказал он.

Ранее Комаровский рассказывал о популярной ошибке использования санитайзера. Врач рассказал, что антисептик проявляет свой эффект как минимум через 30 секунд после нанесения на кожу.