Комаровский рассказал, как витамин D влияет на тяжесть Covid-19

Витамин D играет важную роль в вероятности тяжелого заболевания коронавирусной инфекцией.
Об этом сказал педиатр Евгений Комаровский.
Если в организме человека есть дефицит витамина D, то есть большая вероятность тяжелого течения заболевания или даже смерти.
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— Доказана совершенно четкая корреляция между уровнем витамина D и вероятности тяжелого проявления коронавируса, включая смерть. Дефицит витамина D – это очень плохо в любом возрасте, — сказал он.
Ранее Комаровский рассказал, что санитайзеры с распылителем не работают. По его словам, антисептики должны быть без распылителя и наливаться просто из бутылки.