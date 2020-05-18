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Факты / Lifestyle

Комаровский рассказал, как витамин D влияет на тяжесть Covid-19

Витамин D играет важную роль в вероятности тяжелого заболевания коронавирусной инфекцией.

Об этом сказал педиатр Евгений Комаровский.

Если в организме человека есть дефицит витамина D, то есть большая вероятность тяжелого течения заболевания или даже смерти.

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— Доказана совершенно четкая корреляция между уровнем витамина D и вероятности тяжелого проявления коронавируса, включая смерть. Дефицит витамина D – это очень плохо в любом возрасте, — сказал он.

Ранее Комаровский рассказал, что санитайзеры с распылителем не работают. По его словам, антисептики должны быть без распылителя и наливаться просто из бутылки.

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