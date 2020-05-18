18 мая 2020 на большей части Украины ожидается солнечная с прояснениями погода.

В шести областях на севере и востоке Украины пройдут дожди с грозами — в Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской. Температура воздуха составит 14-18 градусов тепла.

На Юге страны солнечная погода и 20-23 градуса тепла.

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На Западе ожидается сухая и солнечная погода. Тмпература воздуха составит 15-19 градусом тепла. На Закарпатье воздух прогреется до 22 градусов.

В центральной Украине ожидается 16-19 градусов и без осадков.

В Киеве пройдет дождь. Температура воздуха 16-18 градусов тепла.