Что приготовить на завтрак: рецепт от Эктора Хименеса-Браво

Многие задаются вопросом, что приготовить на завтрак, чтобы утро начиналось вкусно, сытно и полезно.
Рецепт завтрака искать не нужно, ведь шеф-повар Эктор Исмаэль Хименес-Браво рассказал, что можно приготовить утром: яйца пашот на английском маффине с лососем, спаржей и соусом Голандез.
Как приготовить английские маффины для завтрака?
Рецепт английских маффинов (количество — 12 штук)
Ингредиенты:
- 2 ¼ ч. л. сухих дрожжей
- 1 ст. л. сахара
- 250 мл сыворотки (или теплого молока с 1 ч. л. лимонного фреша)
- 100 г сливочного масла комнатной температуры
- 2 ст. л. масла
- 2 ч. л. соли
- 450 г муки
- масло для смазывания
- кукурузная крупа
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Приготовление:
Смешать дрожжи с сахаром и стаканом теплой воды. Добавить в дрожжи сыворотку или молоко, сливочное масло, растительное масло, соль и муку. Сбить смесь миксером с насадкой крюк.
Выложить тесто в тарелку и отправить в холодильник на ночь.
Утром тесто разделить на 12 частей и поместить на противень, застеленный пергаментом. Посыпать каждый кусочек кукурузной крупой. Прикрыть маффины пленкой и дать выстояться час.
Разогреть духовку до 175 градусов. Выпекать 5-10 минут.
Рецепт соуса Голандез:
Ингредиенты:
- 3 желтка
- 1 ч. л. лимонного сока
- 125 г сливочного масла
- 1 ч. л. теплой воды
- соль
- перец
Приготовление:
Смешать все ингредиенты, кроме масла, на водяной бане. Затем добавить растопленное масло.
Дополнительно надо приготовить яйца пашот и обжарить побеги спаржи.
Как подавать блюдо?
На теплый маффин выложить лосось. Сверху поместить несколько побегов спаржи и яйцо пашот. Блюдо полить соусом, посолить и поперчить.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить яйца пашот.
Источник: Hector Jimenez-Bravo