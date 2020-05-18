Что приготовить на завтрак: рецепт от Эктора Хименеса-Браво

Многие задаются вопросом, что приготовить на завтрак, чтобы утро начиналось вкусно, сытно и полезно.

Рецепт завтрака искать не нужно, ведь шеф-повар Эктор Исмаэль Хименес-Браво рассказал, что можно приготовить утром: яйца пашот на английском маффине с лососем, спаржей и соусом Голандез.

Как приготовить английские маффины для завтрака?

Рецепт английских маффинов (количество — 12 штук)

Ингредиенты:

2 ¼ ч. л. сухих дрожжей

1 ст. л. сахара

250 мл сыворотки (или теплого молока с 1 ч. л. лимонного фреша)

100 г сливочного масла комнатной температуры

2 ст. л. масла

2 ч. л. соли

450 г муки

масло для смазывания

кукурузная крупа

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Приготовление:

Смешать дрожжи с сахаром и стаканом теплой воды. Добавить в дрожжи сыворотку или молоко, сливочное масло, растительное масло, соль и муку. Сбить смесь миксером с насадкой крюк.

Выложить тесто в тарелку и отправить в холодильник на ночь.

Утром тесто разделить на 12 частей и поместить на противень, застеленный пергаментом. Посыпать каждый кусочек кукурузной крупой. Прикрыть маффины пленкой и дать выстояться час.

Разогреть духовку до 175 градусов. Выпекать 5-10 минут.

Рецепт соуса Голандез:

Ингредиенты:

3 желтка

1 ч. л. лимонного сока

125 г сливочного масла

1 ч. л. теплой воды

соль

перец

Приготовление:

Смешать все ингредиенты, кроме масла, на водяной бане. Затем добавить растопленное масло.

Дополнительно надо приготовить яйца пашот и обжарить побеги спаржи.

Как подавать блюдо?

На теплый маффин выложить лосось. Сверху поместить несколько побегов спаржи и яйцо пашот. Блюдо полить соусом, посолить и поперчить.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить яйца пашот.

Источник: Hector Jimenez-Bravo