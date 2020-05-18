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Что приготовить на завтрак: рецепт от Эктора Хименеса-Браво

Многие задаются вопросом, что приготовить на завтрак, чтобы утро начиналось вкусно, сытно и полезно.

Рецепт завтрака искать не нужно, ведь шеф-повар Эктор Исмаэль Хименес-Браво рассказал, что можно приготовить утром: яйца пашот на английском маффине с лососем, спаржей и соусом Голандез.

Как приготовить английские маффины для завтрака?

Что приготовить на завтрак: рецепт от Эктора Хименеса-Браво

Рецепт английских маффинов (количество — 12 штук)

Ингредиенты:

  • 2 ¼ ч. л. сухих дрожжей
  • 1 ст. л. сахара
  • 250 мл сыворотки (или теплого молока с 1 ч. л. лимонного фреша)
  • 100 г сливочного масла комнатной температуры
  • 2 ст. л. масла
  • 2 ч. л. соли
  • 450 г муки
  • масло для смазывания
  • кукурузная крупа

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Приготовление:

Смешать дрожжи с сахаром и стаканом теплой воды. Добавить в дрожжи сыворотку или молоко, сливочное масло, растительное масло, соль и муку. Сбить смесь миксером с насадкой крюк.

Выложить тесто в тарелку и отправить в холодильник на ночь.

Утром тесто разделить на 12 частей и поместить на противень, застеленный пергаментом. Посыпать каждый кусочек кукурузной крупой. Прикрыть маффины пленкой и дать выстояться час.

Разогреть духовку до 175 градусов. Выпекать 5-10 минут.

Рецепт соуса Голандез:

Ингредиенты:

  • 3 желтка
  • 1 ч. л. лимонного сока
  • 125 г сливочного масла
  • 1 ч. л. теплой воды
  • соль
  • перец

Приготовление:

Смешать все ингредиенты, кроме масла, на водяной бане. Затем добавить растопленное масло.

Дополнительно надо приготовить яйца пашот и обжарить побеги спаржи.

Как подавать блюдо?

На теплый маффин выложить лосось. Сверху поместить несколько побегов спаржи и яйцо пашот. Блюдо полить соусом, посолить и поперчить.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить яйца пашот.

Источник: Hector Jimenez-Bravo

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