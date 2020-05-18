Онлайн экскурсии в топ-7 музеев мира – где посмотреть

В ДСамые величайшие музеи мира отцифровывают свои коллекции и выкладывают в свободный доступ изображения легендарных шедевров. Теперь можно посетить ведущие музеи мира, не выходя из дома.

Какие музеи можно посетить онлайн, читайте в материале Фактов ICTV.

Лувр (Париж)

Один из крупнейших и самых популярных музеев мира. В 2018 году Лувр установил рекорд. Число посетителей превысило 10 млн человек.

Музей Прадо (Мадрид)

В музее насчитывается около 30 тыс. экспонатов и треть из них может увидеть каждый человек онлайн. Национальный музей Прадо входит в топ-10 самых посещаемых художественных музеев мира.

Музей Винсента Ван Гога (Амстердам)

В онлайн-доступе каждый может увидеть 1800 плакатов, книг и рисунков. В музее хранится наибольшая коллекция картин и рисунков Винсента Ван Гога. Музей открыл свои двери для посетителей 2 июня 1973 года.

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Эрмитаж (Санкт-Петербург)

В этом музее хранится более трех млн произведений искусства. Основная экспозиционная часть музея занимает пять зданий. В 2013 году Эрмитаж вошел в топ-20 самых посещаемых музеев мира.

Британский музей (Лондон)

Это второй по посещаемости музей во всем мире. Около половины экспонатов доступны в онлайн-коллекции на сайте музея.

Музей истории искусств (Вена)

Официально музей основали в 1889 году. В открытом доступе музея хранится более 10 тыс. экспонатов из его собрания.

Национальный военно-исторический музей (Киев)

В музее можно увидеть историю военного дела на территории Украины. Это главный военный музей Украины. Работа по созданию музея началась в октябре 1995 года.

К слову, 18 мая в мире отмечают Международный день музеев. Но в этом году из-за карантина вся программа праздника разработана в онлайн-режиме.