Выходные в июне 2020: сколько будут отдыхать украинцы

В 2020 году в июне 30 дней, из которых 20 рабочих, а выходных – 10.

В первый месяц лета украинцев ожидают два дополнительных выходных. В Украине в июне отмечают Троицу и День Конституции.

Троица отмечается 7 июня, поэтому 8 июня, понедельник, будет также выходным.

День Конституции в 2020 году приходится на 28 июня, поэтому следующим дополнительным выходным будет 29 июня.

В июне предусмотрено 10 выходных — 6,7, 8, 13, 14, 20, 21, 27, 28, 29.

Читайте: Календарь государственных праздников на 2020 год

Неофициальные праздники, которые отмечаются в июне:

1 июня — Международный день детей (День защиты детей)

6 июня — День журналиста в Украине

9 июня — Международный день друзей

14 июня — Международный день блогера

21 июня — День медицинского работника (третье воскресенье июня)

25 июня — День таможенной службы Украины

27 июня — Международный день рыболовства

28 июня — День молодежи Украины (последнее воскресенье июня)

Ранее Факты ICTV публиковали календарь неофициальных праздников на 2020 год.