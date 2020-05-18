Выходные в июне 2020: сколько будут отдыхать украинцы

В 2020 году в июне 30 дней, из которых 20 рабочих, а выходных – 10.
В первый месяц лета украинцев ожидают два дополнительных выходных. В Украине в июне отмечают Троицу и День Конституции.
Троица отмечается 7 июня, поэтому 8 июня, понедельник, будет также выходным.
День Конституции в 2020 году приходится на 28 июня, поэтому следующим дополнительным выходным будет 29 июня.
В июне предусмотрено 10 выходных — 6,7, 8, 13, 14, 20, 21, 27, 28, 29.
Читайте: Календарь государственных праздников на 2020 год
Неофициальные праздники, которые отмечаются в июне:
- 1 июня — Международный день детей (День защиты детей)
- 6 июня — День журналиста в Украине
- 9 июня — Международный день друзей
- 14 июня — Международный день блогера
- 21 июня — День медицинского работника (третье воскресенье июня)
- 25 июня — День таможенной службы Украины
- 27 июня — Международный день рыболовства
- 28 июня — День молодежи Украины (последнее воскресенье июня)
Ранее Факты ICTV публиковали календарь неофициальных праздников на 2020 год.