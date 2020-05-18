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Факты / Lifestyle

Как приготовить яйцо пашот — три рецепта

Немало украинцев задаются вопросом, что приготовить на завтрак. Для тех, кто устал от вареных и жареных яиц, есть вкусная и здоровая альтернатива — яйца пашот. Как сделать яйцо пашот?

Блюдо готовится без скорлупы в горячей воде с помощью пакета и без или в микроволновке. Белок яйца получается твердым, а желток — мягким и нежным. При этом во время его приготовления не используется масло, что делает блюдо низкокалорийным и полезным.

Яйцо пашот готовится очень быстро, но это капризное блюдо: одно неверное движение, и оно теряет форму и выглядит не очень аппетитно. Факты ICTV приготовили топ-3 рецепта яйца пашот, которые помогут приготовить идеальный и полезный завтрак.

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Как приготовить яйцо пашот - три рецепта

Яйцо пашот в кастрюле

Для начала надо подготовить просторную кастрюлю, налить в нее 7-10 см воды и поставить на огонь. Только вода начнет кипеть, добавить в воду соль и ложку уксуса.

Разбить яйцо в тарелку. С помощью ложки, ножа или венчика сделать в воде воронку и вылить туда яйцо. Варить нужно 2 мин для жидкого желтка и 4 мин для твердого.

Яйцо пашот в кастрюле в пакете

Налить в кастрюлю воду около 10 см и довести до кипения. Взять пакет или пищевую пленку, смазать их оливковым маслом. Аккуратно разбить в пакет яйцо и завязать.

Опустить пакет в кастрюлю на 3-4 мин.

Яйцо пашот в микроволновке

Приготовить глубокую миску с кипяченой горячей водой, добавить в нее уксус и соль. Разбить в воду яйцо и отправить в микроволновку на 1 мин. Если яйцо осталось жидким, можно повторно погреть его еще 15-20 сек.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить шашлык на гриле, в духовке и на сковородке.

Фото: Pixabay

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