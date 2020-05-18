18 мая 2020 отмечается Международный день музеев. Эта дата является профессиональным праздником всех работников музеев и галерей.

Праздник начали отмечать с 1978 году по инициативе российской организации во время собрания Международного совета музеев.

Теперь дата является праздником музейных работников в более чем в 150 странах мира.

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Также 2015 года 18 мая отмечается День Розовой Пантеры, которая является популярным персонажем из одноименного мультфильма. Этот праздник посвящен нестандартному мышлению, творчеству и изменению мира.

У праздника есть девиз – Think pink! В переводе это означает Думай по-розовому, но в контексте праздника – Думай творчески!

По церковному календарю 18 мая отмечается день Иконы Божией Матери Неупиваемая чаша, а также великой мученицы Арины Македонской, которую еще называли Капустницей или Рассадницей. Считалось, что 18 мая нужно начинать сажать капусту.

Именины 18 мая отмечают Адриан, Ирина, Яков, Иеракс, Варлаам.

Приметы на 18 мая:

Птицы не щебечут – к дождю и грозам;

Земля после дождя не вбирает в себя воду – к дождливому лету;

Плохая погода – к урожаю хлеба;

Дождь с перерывами – к ухудшению погоды.

Что нельзя делать 18 мая:

есть и готовить блюда из капусты;

мужчинам нельзя высаживать капусту;

ссориться;

материться.

Напомним, в Украине кроме официальных государственных праздников существует множество неофициальных дат. Факты ICTV составили календарь неофициальных праздников на 2020 год.